Jurgen Klopp: "Não é inacreditável, é um resultado normal"

Treinador do Liverpool acredita que a equipa fez um bom jogo apesar da derrota.

O Liverpool saiu derrotado da final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, mas Jurgen Klopp manteve o espírito positivo. "No balneário ninguém sente que é uma ótima temporada, obviamente... Fizemos um bom jogo, não um jogo perfeito, mas não acho que um jogo perfeito teria sido possível de levar a cabo com a forma como o adversário jogou. Onde é a próxima final? Reservem já o hotel", começou por dizer.

O treinador alemão esclareceu que "foi um resultado normal no futebol, não inacreditável". "Tivemos muitos mais remates, mas a estatística decisiva está do lado do Real Madrid: eles marcaram e nós não, é a explicação mais fácil", acrescentou.

Klopp elogiou ainda a exibição de Courtois, que foi eleito homem do jogo, referindo-se às defesas do guarda-redes como "incríveis".

"É um sentimento diferente e eu sei que disse isso depois de perdemos contra o Sevilla em Basileia e em Kiev - não é mau chegar à final e já é algo de sucesso. Não é o sucesso que queremos ter, mas acho que voltaremos de novo a uma final", concluiu.