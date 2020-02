Jurgen Klopp responde a carta de adepto do Manchester United

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Jurgen Klopp escreveu uma carta de resposta a um jovem fã do Manchester United, que lhe escreveu inicialmente.

Liverpool e Manchester United têm uma das maiores rivalidades em Inglaterra. Mas há coisas que transcendem a rivalidade no futebol.

Um adepto dos "red devils" escreveu uma carta dirigida ao treinador do Liverpool.

"Caro Jurgen Klopp, o meu nome é Daragh e tenho 10 anos. Sou fã do Manchester United e a razão pela qual estou a escrever esta carta é para reclamar", começou o jovem.

O adepto explica que o Liverpool está a ganhar muitos jogos e se vencer mais nove encontros na Liga inglesa terá o melhor percurso de sempre. E isso, enquanto fã do clube rival, é triste. Então, o jovem fez um pedido muito caricato.

"Então da próxima vez que o Liverpool jogar por favor faz com que eles percam. Podias deixar, simplesmente, a outra equipa marcar. Espero que te tenha convencido a não ganhar nem a Liga inglesa nem mais nenhum jogo", escreveu Daragh Curley.

A carta que Daragh enviou a Jurgen Klopp Foto: Facebook/Northwest Newspix

O treinador do Liverpool não quis deixar que a carta passasse despercebida e escreveu uma em resposta ao jovem.

O alemão começa por agradecer a carta, afirmando que é sempre bom ler algo proveniente de um jovem fã de futebol. Mas o técnico explicou o porquê de não poder cumprir o desejo de Daragh.

"Infelizmente, não posso corresponder ao teu pedido. É o meu trabalho fazer tudo para ajudar o Liverpool a vencer, visto que há milhões de fãs em todo o mundo que querem que isso aconteça e não os quero deixar mal", afirmou.

Mas Klopp ainda aconselhou e elogiou o jovem adepto.

"Felizmente para ti, nós já perdemos jogos no passado e vamos perder no futuro, isso é o futebol. O problema é que quando tens 10 anos pensas que as coisas vão ser sempre como elas são. Mas se há algo que te posso dizer, com 52 anos de idade, é que na maior parte dos casos isso não é o que acontece", escreveu o técnico.

"Mas depois de ler a tua carta, há uma coisa que posso garantidamente dizer que nunca irá mudar: a tua paixão por futebol e pelo teu clube. O Manchester United tem muita sorte em ter-te como adepto", acrescentou.

A carta que foi enviada por Jurgen Klopp Foto: Facebook/Northwest Newspix

O técnico do Liverpool terminou com uma mensagem de grande desportivismo.

"Se vencermos mais jogos e levantarmos alguns troféus espero que não fiques muito desapontado. Embora os nossos clubes sejam grandes rivais, também partilhamos um grande respeito um pelo outro. E é disso, para mim, que o futebol se trata", finalizou.

O pai de Daragh, Gordon Curley, reconheceu o grande gesto que o treinador dos "reds" teve ao responder à carta do filho.

"Sou obviamente fã do Manchester United, mas tenho de reconhecer que admiro muito o Klopp. Aquilo que eu mais gostei da carta para o Daragh é que foi pessoal", afirmou.