Justiça alemã arquiva processo sobre atribuição do Mundial de futebol de 2006

A Procuradoria Provincial de Frankfurt confirmou, esta segunda-feira, que decidiu arquivar o processo contra três antigos dirigentes da Federação Alemã de Futebol (DFB) por alegadas irregularidades na atribuição à Alemanha do Mundial de 2006.

Um processo idêntico fracassou previamente na Suíça, com Horst Schmidt, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach, todos altos quadros da DFB e o antigo secretário-geral da FIFA, Urs Lindi, a receberem indemnizações de 705 mil francos suíços (cerca de 640 mil euros).

Niersbach e Zwazinger, que foram presidentes da DFB, Schmidt, antigo tesoureiro, e Linsi foram acusados de fraude e de cumplicidade em fraude. Alegava-se que declararam irregularmente o pagamento de 6,7 milhões de euros da federação alemã à FIFA, em 2005, dinheiro declarado como contribuição para uma gala para o Mundial de 2006, que no entanto nunca se realizou.

A polémica transferência terá sido utilizada para reembolsar um empréstimo privado do empresário Robert Louis-Dreyfus (já falecido) ao presidente do comité organizador do Mundial de 2006, Franz Beckenbauer, em 2002.

O dinheiro acabaria numa conta de uma empresa propriedade do antigo vice-presidente da FIFA Mohamed bin Hammam, entretanto suspenso para sempre por corrupção.

Outro processo contra Beckenbauer, figura central no escândalo, foi fechado em 2019 devido ao estado de saúde do antigo jogador. Todos os acusados se declararam inocentes.

O Comité Independente de Ética da FIFA arquivou, em fevereiro de 2021, o processo contra Beckenbauer, Zwanziger e Schmidt, com fundamento na prescrição dos factos.