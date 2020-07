Justiça francesa quer Benzema em tribunal

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

A justiça francesa pretende levar Karim Benzema, jogador do Real Madrid a julgamento, acusando-o de ser "cúmplice num esquema de chantagem" ao compatriota Mathieu Valbuena.

A pretensão foi revelada esta quinta-feira pelo gabinete do Ministério Público de Versalhes à agência France Press.

O caso remonta a 2015, quando o avançado internacional francês foi acusado de chantagem ao ex-companheiro de seleção Valbuena, atualmente ao serviço dos gregos do Olympiacos, com um vídeo de cariz sexual. Desde então, o avançado do Real Madrid foi vetado na seleção de França, efetuando o último jogo a 8 de outubro 2015 e falhando o Euro2016 e o Mundial2018.

Na ocasião, o avançado merengue terá admitido ter falado com Valbuena, mas a pedido de um amigo de infância, que foi abordado por três chantagistas que estavam na posse de um vídeo de sexo e que pretendiam 150 mil euros.

Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Francês recusou o recurso apresentado por Benzema, uma vez que os magistrados consideraram que a investigação não tinha ultrapassado os limites legais para obtenção de prova, como defendia o jogador.

Esta decisão do Supremo validou as provas da acusação, mesmo perante os argumentos da defesa de Benzema, que as considerava viciadas, devido à ação de um polícia infiltrado, que se fez passar por emissário de Valbuena, com o objetivo de identificar quem estava por detrás da chantagem.