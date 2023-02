Justiça inglesa deixa cair queixas de violação e agressão contra Mason Greenwood

AFP Hoje às 14:43 Facebook

As acusações de tentativa de violação e agressão contra o atacante do Manchester United Mason Greenwood foram retiradas, informou a polícia britânica, na quarta-feira.

O jovem de 21 anos foi acusado, em outubr, de tentativa de violação, comportamento controlador e coercitivo e agressão, mas a Polícia da Grande Manchester disse que o processo criminal foi interrompido.

O futebolista internacional tinha sido detido em 2022, após aparecerem nas redes sociais fotos e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: "Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez".

Foi libertado dois dias depois, após ter aceitado pagar a fiança imposta pelo tribunal.

A promessa do futebol tem o contrato suspenso desde janeiro do ano passado e perdeu diversos patrocinadores após o caso se tornar público.