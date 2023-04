Justiça italiana confirma que Mourinho foi insultado por árbitro

JN Hoje às 21:42 Facebook

A justiça italiana confirmou nesta quarta-feira que José Mourinho, treinador da Roma, foi insultado pelo quarto árbitro, Marco Serra, na partida entre a Cremonese e a Roma.

"Houve uma natureza objetivamente imprópria, abusiva e até ofensiva das palavras utilizadas, que violaram os princípios de lealdade, probidade e retidão que fundamentam o sistema desportivo", revelou a Procuradoria-Geral.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, os testemunhos recolhidos deram razão ao português, que sempre afirmou ter sido insultado. Segundo as reconstituições do Ministério Público, Mourinho dirigiu-se a Serra na sequência de uma disputa entre um jogador do Cremonese (Tsadjout) e um da Roma (Kumbulla), ao que o juiz respondeu: "O mundo inteiro está a gozar-te e a mijar-te em cima. Vai para casa, vai para casa (fazendo um movimento circular da mão direita, girando o dedo indicador)".

No duelo entre as equipas, Mourinho e Serra mantiveram uma discussão muito acesa, o português exigiu um pedido de desculpas, porém o árbitro negou-se a fazê-lo.