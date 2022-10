Juve Leo critica direção do Sporting: "Em nada defende os seus sócios"

JN Hoje às 20:32 Facebook

A claque do Sporting reagiu este domingo ao comunicado da direção do Sporting, que repudiou a atitude dos adeptos da curva sul de Alvalade e onde assegurou a retirada do protocolo com a Juventude Leonina.

Segundo o comunicado publicado pela Juve Leo nas redes sociais, a claque afirma que "numa tentativa de restabelecer a ligação com esta Direção do SCP, aceitou assinar um protocolo" e que "após a assinatura do mesmo enviamos para o SCP os dados necessários para serem reenviados á APVCD e ficar novamente reposta a legalização do GOA", num processo que considerou "demorado" e onde acusa a direção liderada por Frederico Varandas de ignorar as tentativas de contacto.

"Desde o final de agosto que esta Direção se remeteu, como é apanágio nestes anos, ao silêncio e a ignorar os seus sócios e GOA", pode ler-se. A claque do Sporting define a confusão nas bancadas de Alvalade como "desmedida carga policial" que consideram "abrupta e incoerente."

"Se o foco era pela suposta pirotecnia, informamos que existem excelentes câmeras de vigilância que permitem detetar de imediato as infrações, mas como desde 2 horas antes do jogo na sede da Juventude Leonina, já tínhamos tido uma fiscalização da ASAE, Polícia Municipal e Corpo de Intervenção, a carga policial foi o finalizar a alegadamente estratégia", acrescentam ainda, antes de criticarem a direção leonina.

"Esta Direção do SCP, em nada defende os seus sócios, o comunicado devia dizer que vão apurar responsabilidades na carga policial a mulheres, crianças e pessoas de mobilidade reduzida na bancada, ou será que esta Direção usa sempre a Juventude Leonina para desviar o foco dos maus momentos?", concluiem.