Juve Leo tenta invadir central e Varandas sai escoltado

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, voltou a ser contestado este sábado no Pavilhão João Rocha, durante o jogo de futsal entre o clube de Alvalade e os Leões de Porto Salvo.

Depois da derrota do Sporting frente ao Alverca, que ditou o adeus do Sporting à Taça de Portugal, os adeptos voltaram a contestar Frederico Varandas no jogo de futsal deste sábado. Os adeptos da JuveLeo marcaram presença no encontro com o Leões de Porto Salvo, que a equipa verde e branca venceu por 6-1, e, juntamente com as restantes claques e outros adeptos, voltaram a criticar a liderança do presidente leonino, pedindo a sua demissão.

A Juventude Leonina tentou mesmo invadir o espaço onde se encontrava Frederico Varandas, originando momentos de alguma tensão e obrigando o líder leonino a ser escoltado pela PSP.