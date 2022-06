Juvemar encarna na perfeição o espírito formativo

Clube de Esposende é dos poucos do litoral Norte que proporciona a prática de andebol feminino federado.

Sendo a única coletividade na faixa litoral entre Viana do Castelo e Vila do Conde que proporciona a prática de andebol feminino federado, o Centro Social da Juventude de Mar, mais conhecido como Juvemar, com sede em Esposende, é uma referência nesta região, contando, atualmente, com quase uma centena de atletas em todos os escalões.

Apesar de incorporar uma equipa sénior, o principal foco da instituição está voltado para a formação, numa missão desempenhada há mais de 40 anos e que "enche de orgulho" os seus responsáveis. "Além de proporcionarmos a prática desportiva, o nosso objetivo é incutir às nossas jovens valores como respeito, educação e solidariedade, que são fundamentais nestas idades", explicou, ao JN, Estêvão Abreu, presidente da Direção da Juvemar, que tem ainda as modalidades de atletismo e futebol.