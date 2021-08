Juvenis dão pontapé de saída para novo formato competitivo

Susana Silva Ontem às 23:03 Facebook

Edição de 2022/23 do Campeonato Nacional de sub-17 vai surgiu com um modelo, que inclui a redução para 30 clubes e a criação de duas divisões.

A longa paragem competitiva tem o epílogo este fim de semana com o regresso do Campeonato Nacional de Sub-17, que será reformulado em 2022/23, com uma redução para de 48 para 30 clubes e a criação de duas divisões, à semelhança do que acontece nos sub-19.

Em 2021/22 a prova continua dividida em quatro fases. Na primeira os 48 clubes (quatro séries) jogam a uma volta, com os quatro primeiros a passarem à segunda fase de apuramento de campeão (duas séries de 8 equipas, que jogam a duas voltas). Os dois primeiros de cada série, o melhor terceiro e o vencedor do playoff (3.ª fase disputada entre o prior terceiro, o melhor quatro e as equipas da Madeira e Açores) discutem o título nacional, que tem como detentor do trófeu o Benfica, vencedor em 2018/19.

Os restantes 32 emblemas disputam a fase de descidas (quatro séries de oito equipas), com os dois piores quartos, os quintos e sextos e os dois melhores sétimos a descerem à nova 2.ª Divisão Nacional e os quatro últimos e dois piores sétimos a caírem diretamente aos distritais.

Este novo quadro competitivo já era para ter arrancado esta época, mas foi adiado para 2022/23 devido à paragem de todo o futebol jovem nacional a 8 de março de 2020 e de nem se ter realizado a prova na temporada passada.

Eis o calendário da primeira fase do Campeonato Nacional de Sub-17:

Jornada 1 ( 8 de agosto)

Série A - Nogueirense-Moreirense, V. Guimarães-Famalicão, Braga-Merelinense, P. Ferreira-Rio Ave, Chaves-Bragança, Palmeiras-Limianos.

Série B - Régua-Boavista, Anadia-Feirense, Lourosa-Padroense, F. C. Porto-Salgueiros, Sp. Espinho-Seia, Tondela-Ac. Viseu.

Série C - Sintrense-Marialvas, Académica-Fundão, Torreense-Peniche, Almeirim-Loures, Caldas-U. Leiria, Sacavenense-Fátima.

Série D - Oeiras-Cova Piedade, Estoril-Casa Pia, P. Milfontes-Sporting, Benfica-Portimonense, Belenenses-Real, Louletano-V. Setúbal.

Jornada 2 (15 de agosto)

Série A - Moreirense-Palmeiras, Famalicão-Nogueirense, Merelinense-V. Guimarães, Rio Ave-Braga, Bragança-P. Ferreira, Limianos-Chaves.

Série B - Boavista-Tondela, Feirense-Régua, Padroense-Anadia, Salgueiros-Lourosa, Seia-F. C. Porto, Ac. Viseu-Sp. Espinho.

Série C - Marialvas-Sacavenense, Fundão-Sintrense, Peniche-Académica, Loures-Torreense, U. Leiria-Almeirim, Fátima-Caldas.

Série D - Cova Piedade-Louletano, Casa Pia-Oeiras, Sporting-Estoril, Portimonense-P. Milfontes, Real-Benfica, V. Setúbal-Belenenses.

Jornada 3 (22 de agosto)

Série A - Moreirense-Famalicão, Nogueirense-Merelinense, V. Guimarães-Rio Ave, Braga-Bragança, P. Ferreira-Limianos, Palmeiras-Chaves.

Série B - Boavista-Feirense, Régua-Padroense, Anadia-Salgueiros, Lourosa-Seia, F. C. Porto-Ac. Viseu, Tondela-Sp. Espinho.

Série C - Marialvas-Fundão, Sintrense-Peniche, Académica-Loures, Torreense-U. Leiria, Almeirim-Fátima, Sacavenense-Caldas.

Série D - Cova Piedade-Casa Pia, Oeiras-Sporting, Estoril-Portimonense, P. Milfontes-Real, Benfica-V. Setúbal, Louletano-Belenenses.

Jornada 4 (28 de agosto)

Série A - Famalicão-Palmeiras, Merelinense-Moreirense, Rio Ave-Nogueirense, Bragança-V. Guimarães, Limianos-Braga, Chaves-P. Ferreira.

Série B - Feirense-Tondela, Padroense-Boavista, Salgueiros-Régua, Seia-Anadia, Ac. Viseu-Lourosa, Sp. Espinho-F. C. Porto.

Série C - Fundão-Sacavenense, Peniche-Marialvas, Loures-Sintrense, U. Leiria-Académica, Fátima-Torreense, Caldas-Almeirim.

Série D - Casa Pia-Louletano, Sporting-Cova Piedade, Portimonense-Oeiras, Real-Estoril, V. Setúbal-P. Milfontes, Belenenses-Benfica.

Jornada 5 (12 de setembro)

Série A - Famalicão-Merelinense, Moreirense-Rio Ave, Nogueirense-Bragança, V. Guimarães-Limianos, Braga-Chaves, Palmeiras-P. Ferreira.

Série B - Feirense-Padroense, Boavista-Salgueiros, Régua-Seia, Anadia-Ac. Viseu, Lourosa-Sp. Espinho, Tondela-F. C. Porto.

Série C - Fundão-Peniche, Marialvas-Loures, Sintrense-U. Leiria, Académica-Fátima, Torreense-Caldas, Sacavenense-Almeirim.

Série D - Casa Pia-Sporting, Cova Piedade-Portimonense, Oeiras-Real, Estoril-V. Setúbal, P. Milfontes-Belenenses, Louletano-Benfica.

Jornada 6 (26 de setembro)

Série A - Merelinense-Palmeiras, Rio Ave-Famalicão, Bragança-Moreirense, Limianos-Nogueirense, Chaves-V. Guimarães, P. Ferreira-Braga.

Série B - Padroense-Tondela, Salgueiros-Feirense, Seia-Boavista, Ac. Viseu-Régua, Sp. Espinho-Anadia, F. C. Porto-Lourosa.

Série C - Peniche-Sacavenense, Loures-Fundão, U. Leiria-Marialvas, Fátima-Sintrense, Caldas-Académica, Almeirim-Torreense.

Série D - Sporting-Louletano, Portimonense-Casa Pia, Real-Cova Piedade, V. Setúbal-Oeiras, Belenenses-Estoril, Benfica-P. Milfontes.

Jornada 7 (3 de outubro)

Série A - Merelinense-Rio Ave, Famalicão-Bragança, Moreirense-Limianos, Nogueirense-Chaves, V. Guimarães-P. Ferreira, Palmeiras-Braga.

Série B - Padroense-Salgueiros, Feirense-Seia, Boavista-Ac. Viseu, Régua-Sp. Espinho, Anadia-F. C. Porto, Tondela-Lourosa.

Série C - Peniche-Loures, Fundão-U. Leiria, Marialvas-Fátima, Sintrense-Caldas, Académica-Almeirim, Sacavenense-Torreense.

Série D - Sporting-Portimonense, Casa Pia-Real, Cova Piedade-V. Setúbal, Oeiras-Belenenses, Estoril-Benfica, Louletano-P. Milfontes.

Jornada 8 ( 10 de outubro)

Série A - Rio Ave-Palmeiras, Bragança-Merelinense, Limianos-Famalicão, Chaves-Moreirense, P. Ferreira-Nogueirense, Braga-V. Guimarães.

Série B - Salgueiros-Tondela, Seia-Padroense, Ac. Viseu-Feirense, Sp. Espinho-Boavista, F. C. Porto-Régua, Lourosa-Anadia.

Série C - Loures-Sacavenense, U. Leiria-Peniche, Fátima-Fundão, Caldas-Marialvas, Almeirim-Sintrense, Torreense-Académica.

Série D - Portimonense-Louletano, Real-Sporting, V. Setúbal-Casa Pia, Belenenses-Cova Piedade, Benfica-Oeiras, P. Milfontes-Estoril.

Jornada 9 (17 de outubro)

Série A - Rio Ave-Bragança, Merelinense-Limianos, Famalicão-Chaves, Moreirense-P. Ferreira, Nogueirense-Braga, Palmeiras-V. Guimarães.

Série B - Salgueiros-Seia, Padroense-Ac. Viseu, Feirense-Sp. Espinho, Boavista-F. C. Porto, Régua-Lourosa, Tondela-Anadia.

Série C - Loures-U. Leiria, Peniche-Fátima, Fundão-Caldas, Marialvas-Almeirim, Sintrense-Torreense, Sacavenense-Académica.

Série D - Portimonense-Real, Sporting-V. Setúbal, Casa Pia-Belenenses, Cova Piedade-Benfica, Oeiras-P. Milfontes, Louletano-Estoril.

Jornada 10 (24 de outubro)

Série A - Palmeiras-Bragança, Limianos-Rio Ave, Chaves-Merelinense, P. Ferreira-Famalicão, Braga-Moreirense, V. Guimarães-Nogueirense.

Série B - Tondela-Seia, Ac. Viseu-Salgueiros, Sp. Espinho-Padroense, F. C. Porto-Feirense, Lourosa-Boavista, Anadia-Régua.

Série C - Sacavenense-U. Leiria, Fátima-Loures, Caldas-Peniche, Almeirim-Fundão, Torreense-Marialvas, Académica-Sintrense.

Série D - Louletano-Real, V. Setúbal-Portimonense, Belenenses-Sporting, Benfica-Casa Pia, P. Milfontes-Cova Piedade, Estoril-Oeiras.

Jornada 11 (31 de outubro)

Série A - Bragança-Limianos, Rio Ave-Chaves, Merelinense-P. Ferreira, Famalicão-Braga, Moreirense-V. Guimarães, Nogueirense-Palmeiras.

Série B - Seia-Ac. Viseu, Salgueiros-Sp. Espinho, Padroense-F. C. Porto, Feirense-Lourosa, Boavista-Anadia, Régua-Tondela.

Série C - U. Leiria-Fátima, Loures-Caldas, Peniche-Almeirim, Fundão-Torreense, Marialvas-Académica, Sintrense-Sacavenense.

Série D - Real-V. Setúbal, Portimonense-Belenenses, Sporting-Benfica, Casa Pia-P. Milfontes, Cova Piedade-Estoril, Oeiras-Louletano.