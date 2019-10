Juventude de Viana e HC Braga vencem fora para a Taça da Europa

Hoje às 21:37 Facebook

O Hóquei Clube de Braga, 15-0 ao IGR Remscheid (Alemanha), e a Juventude de Viana, 5-2 ao RSC Uttigen (Suíça), venceram este sábado na primeira mão dos 16 avos de final da Taça da Europa de hóquei em patins.

Afonso Lima, com quatro golos, foi o mais concretizador dos bracarenses em Remscheid, mas pela equipa minhota também anotaram António Trabulo, Ângelo Fernandes, Bekas, Joca e Danilo Rampulla, com dois golos cada, e Juanjo.

Ao intervalo, o HC Braga já vencia por 8-0.

Em Uttingen, o jogo foi mais disputada até ao intervalo, a que se chegou com um empate no marcador, 2-2. Na segunda parte, a Juventude 'embalou' para um confortável 5-2, que lhe dá outra tranquilidade para a segunda mão, em Viana do Castelo.

Rémi Herman, com três golos, João Pedro Pereira e Gustavo lima marcaram pela equipa portuguesa.

Ainda este sábado, pelas 21.30 horas, o Óquei Barcelos recebe o Geneve RHC, também para os 16 avos da Taça da Europa.