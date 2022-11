Juventude irrequieta e figuras que fazem falta ao Mundial

Mundial é palco ideal para as estrelas do futuro começaram a brilhar. Ausências por lesão são o lado sombrio do torneio.

A fase final de um Campeonato do Mundo traz sempre novas estrelas ao firmamento internacional e a de 2022 não vai fugir à regra. Para os mais antigos, quem não se lembra de Totó Schillaci, que passou de desconhecido a herói no Itália 1990? Para os mais novos, as explosões de James Rodríguez no Brasil 2014 e de Mbappé no Rússia 2018 estão de certeza na memória.

No Mundial do Catar, não faltarão jovens à procura de espaço para brilhar e de confirmar as promessas feitas nos clubes ao longo dos últimos meses. A lista de jovens estrelas é longa, mas há nomes unânimes nos prognósticos de sucesso precoce nas respetivas seleções: os ingleses Jude Bellingham e Bukayo Saka, os alemães Musiala e Moukouko, os espanhóis Nico Williams, Gavi e Ansu Fati, os franceses Camavinga e Tchouaméni, o croata Gvardiol, os neerlandeses Gakpo e Xavi Simons ou o ganês Sowah.

Bem conhecidos do futebol português, o uruguaio Darwin, o argentino Enzo Fernández, o canadiano Eustaquio, sem esquecer os lusos Diogo Costa, Rafael Leão e António Silva, também podem vir a estar sob os holofotes da fama, numa competição que tem por hábito criar figuras planetárias de um dia para o outro.

Mané entre as baixas

O lado mais triste do Mundial é o dos jogadores que lá deviam estar, mas não estão, devido a problemas físicos. As últimas semanas consumaram um cenário que, por infelicidade de alguns, se repete a cada quatro anos, deixando de fora da prova nomes importantes, como os de Diogo Jota (Portugal), Pogba, Kanté e Kimpembe (França), Corona (México), Wijnaldum (Países Baixos), Werner (Alemanha), Ben Chilwell e Reece James (Inglaterra), Lo Celso (Argentina) ou Oyarzabal. O maior azarado é o alemão Reus, que falha, por lesão, a terceira fase final de uma grande prova, enquanto a vítima mais recente é o francês Nkunku, lesionado há dias já no estágio da seleção francesa.

O senegalês Sadio Mané chegou a ser convocado, apesar da lesão num joelho sofrida ao serviço do Bayern de Munique, mas já foi dado como inapto e terá mesmo de ser operado.