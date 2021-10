Juventude Leonina denuncia "repressão na própria casa"

JN Hoje às 17:51 Facebook

Claque do Sporting diz que foi obrigada a retirar "panos" de apoio à equipa e lamenta ainda a "total desorganização" na entrada para as bancadas.

Através de um comunicado nas redes sociais, a Juventude Leonina diz ter sido alvo de "repressão" durante o jogo com o Famalicão, para a Taça da Liga, na terça-feira.

"Fomos mais uma vez alvos de repressão, onde nos obrigaram a retirar panos com os símbolos do clube, mesmo na nossa própria casa. Curiosamente, vimos em outros setores do estádio, nomeadamente na bancada norte, panos idênticos que não foram alvos de qualquer repressão", lê-se na mensagem partilhada no Instagram.

Noutro sentido, a claque sportinguistas lamentou a "total desorganização" que provocou "enorme confusão" à entrada para o recinto.

"Temos também de falar, pelo segundo jogo consecutivo, de uma total desorganização na porta 7, com torniquetes avariados, ficando apenas dois torniquetes em funcionamento para milhares de pessoas, provocando uma enorme confusão e aglomeração de pessoas, com crianças e pessoas de idade metidas no meio da confusão. As pessoas que pagaram a sua Gamebox têm o direito de assistir ao jogo na íntegra. Será assim tão difícil resolver o problema?", questiona a Juventude Leonina.