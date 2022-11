Juventude posta à prova na Taça da Liga

André Bucho Ontem às 23:59 Facebook

Competição durante o Mundial verá vários jovens somarem minutos na equipa principal. Menos utilizados, como Jovane e Rochinha, também na calha para jogarem

Com a paragem do campeonato, o plantel do Sporting tirou uma semana de férias e regressou, no fim-de-semana, ao trabalho, para preparar a fase de grupos da Taça da Liga. O primeiro encontro dos leões é dia 30, frente ao Farense, e, apurámos, a expectativa é que vários jovens do plantel tenham um acrescido de minutos.



À cabeça está Dário Essugo, que, face às ausências de Morita e Ugarte, ao serviço das seleções de Japão e Uruguai, respetivamente, assumirá lugar no meio-campo leonino. Mas nomes como o central Chico Lamba ou o ponta-de-lança Rodrigo Ribeiro podem também merecer oportunidade ao longo dos três jogos disputados durante o Mundial do Catar.