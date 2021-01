Juventus apura-se para as meias-finais da Taça de Itália

JN Hoje às 22:04 Facebook

A Juventus assegurou, esta quarta-feira, a passagem às meias-finais da Taça de Itália, ao golear o SPAL, da segunda divisão, por 4-0, numa partida em que o português Cristiano Ronaldo não foi opção.

O triunfo da equipa de Turim começou a ser desenhado aos 16 minutos, num penálti convertido pelo avançado espanhol Álvaro Morata. Pouco depois da meia-hora, o defesa italiano Gianluca Frabotta aumentou a vantagem da "Vecchia Signora".

Aos 78 minutos, o avançado sueco Dejan Kulusevski fe o 3-0, com o italiano Federico Chiesa a fechar a conta depois dos 90.

Na próxima fase, a Juventus vai defrontar o Inter de Milão, que no dia anterior derrotou o AC Milan (2-1), numa partida agendada para 3 de fevereiro.

No mesmo dia, o Atalanta, que venceu a Lazio, por 3-2 na outra partida dos quartos de final, vai jogar com o vencedor do encontro entre o Nápoles e o Spezia, que se disputa na quinta-feira, pelas 20 horas.