Juventus ataca alvo do Benfica e Dembelé com futuro em aberto

Cobiçado pelo Benfica, Enzo Fernandéz não passa despercebido a outros emblemas do futebol mundial e a Juventus pode ultrapassar as águias na corrida pelo argentino. Ousmane Dembelé, do Barcelona, acaba contrato esta temporada e o empresário revelou que "o futuro ainda está em aberto". Boavista atrás de Luiz Felipe

Enzo Fernandéz: Segundo o Tuttomercato, a Juventus já se começou a mexer nos bastidores para tentar contratar o cobiçado médio de apenas 21 anos, do River Plate, cuja cláusula de rescisão está cifrada em 20 milhões de euros. Esta notícia vem contra os interesses do Benfica que já tentam garantir o médio-centro há algum tempo, sendo que o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, viajou para a Argentina para entrar em contacto com os representantes do jogador. As águias correm contra equipas de topo mundial, como Manchester City, Manchester United, Sevilha, Inter ou Milan para garantir o jovem. Esta temporada Fernández leva 21 jogos, nove golos e seis assistências.

Boavista: A pantera está a tentar garantir a contratação de Luiz Felipe, guarda-redes dos despromovidos Belenenses SAD. O brasileiro, de 25 anos, começou a temporada a trabalhar com Petit, nos "azuis" e a transferência poderá ficar concluída por cerca de 300 mil euros, caso as negociações cheguem a bom porto. Em 2021/22, Luiz Felipe fez 36 jogos.

Ousmane Dembelé: Em fim de contrato com o Barcelona, o extremo francês ainda não decidiu o futuro, embora não faltem clubes interessados. Da parte dos "culés" o interesse na renovação já foi mais do que divulgado, mas o jogador, de 24 anos, não parece inclinado em aceitar a proposta, nem depois de o treinador Xavi mostrar vontade de contar com Dembelé. "O futuro do Ousmane ainda está em aberto e não vamos entrar em especulações sem fim. Somos e sempre fomos muito respeitosos com todos os clubes e continuaremos da mesma forma enquanto o processo continuar. Quando for o momento certo para tomar uma decisão, o Ousmane considerará qual é a melhor opção para o seu futuro", revelou o empresário, Moussa Sissoko, ao jornal Sport.

West Ham: O clube inglês anunciou a saída de quatro jogadores do plantel principal, sendo que são nomes de peso no passado recente do emblema londrino. O capitão Mark Noble já tinha anunciado a retirada no final da época 2021/22, mas os "hammers" revelaram que também Yarmolenko, Ryan Fredericks e David Martin constam na lista de dispensas, tendo em vista a preparação para 2022/23.

AC Milan: Após ter terminado a ligação de sete temporadas ao Liverpool, Divock Origi, parece estar perto de assinar pelo clube italiano, numa transferência livre. Segundo a "Gazzetta dello Sport", Paolo Maldini, diretor desportivo, revelou que os "rossoneri" estão "em negociações com Origi e parece que estão a correr bem". O belga deixou os "reds" ao fim de 174 jogos, com 41 golos marcados.

Dortmund: Os germânicos estão perto de garantir uma pérola do Manchester City, de seu nome Jayden Braaf. Com apenas 19 anos, o prodígio neerlandês está perto de assinar contrato, sendo que, segundo o especialista no mercado de transferências, Fabrizio Romano, o acordo está "por horas" e Braaf vai assinar pelo Dortmund a custo zero.