Juventus bate Inter e segura comando da Serie A

Almiro Ferreira Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um clássico como nunca visto, num estádio vazio, por causa do coronavírus, mas assistido pela TV em toda a aldeia global. Calcula-se que perto de mil milhões de adeptos viram os golos de Ramsey e de Dybala, com que a Juve bateu o Inter (2-0), para manter a liderança da liga italiana.

Em Turim, trancas à porta no estádio da Juventus, por via das medidas de emergência adotadas para contenção do Covid-19. Apenas os indispensáveis: jornalistas, polícias, bombeiros, médicos, treinadores e, claro, 22 jogadores, onze de cada lado, mais seis suplentes, que entraram no decurso do jogo da 26.ª jornada do calcio.

Cristiano Ronaldo ficou em branco, ao cabo de uma série de sete jogos sempre a marcar no campeonato. O português ficou-se pelos 21 golos, mas fez a assistência para o primeiro desta noite de domingo. O galês Ramsey agradeceu a oferta e abriu o marcador (55 m).

O argentino Paulo Dybala fez o definitivo 2-0 (67 m).

Com este triunfo, a Juventus, octocampeã de Itália, lidera a Série A, com 63 pontos, um frente da Lazio. O Inter, terceiro, ficou-se a nove pontos da "Velha Senhora" e já distante na luta pelo "scudetto".