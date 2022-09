Juventus-Benfica: Nem os tubarões atrapalham voo seguro das águias

Penálti de João Mário e golo de Neres selam vitória justa do Benfica frente à Juventus. Encarnados somam 12.º triunfo seguido na época.

Noite mágica do Benfica em Turim. Venceu e convenceu, frente à Juventus, ao impor-se por 2-1, com golos de João Mário e David Neres, fruto de uma reviravolta com números que acabaram por ser escassos. À exceção dos 20 minutos iniciais, os encarnados mandaram no jogo, tiveram várias oportunidades claras para ampliar o resultado, mas a vencer por apenas um golo, sujeitaram-se também a vários sustos na reta final do encontro. Nos últimos segundos, até houve um lance caricato: com tudo para fazer o 3-1, Musa preferiu servir Chiquinho, que caiu antes de tentar o remate. O Benfica passou com distinção no primeiro teste de fogo da temporada e somou a 12.ª vitória consecutiva num percurso que se mantém imaculado. No Grupo H, graças a dois triunfos, é líder com os mesmos pontos do Paris Saint-Germain.

O arranque na partida esteve, porém, longe de ser famoso. A equipa acusou a pressão do jogo e consentiu o golo da Juventus, um "tubarão" da Europa, com muita facilidade, através de um cabeceamento de Milik. Empolgada, a equipa italiana carregou a fundo no acelerador, mas, por falta de sorte ou pela qualidade da defesa lusa, não conseguiu chegar ao segundo golo. Depois da tremideira, o conjunto português começou lentamente a assentar tijolo e percebeu que a Juventus apresentava muitas dificuldades nas laterais e na forma como pressionava, que, na verdade, por vezes, era algo inexistente. No meio-campo, Enzo Fernández pegou nas coordenadas de jogo e João Mário, muito experiente, foi vital na ligação no último terço de terreno. Uma cabeçada muito perigosa de Gonçalo Ramos à figura de Perin e um pontapé ao poste de Rafa foram o prenúncio do empate do Benfica, que chegaria num penálti concretizado por João Mário, que castigou uma falta de Miretti sobre Gonçalo Ramos.