Juventus contrata médio e há mais um português a caminho dos Wolves

A Juventus assegurou a contratação de Locatelli, após várias semanas em negociações. De Inglaterra surgem relatos de que os Wolves de Bruno Lage poderão contratar mais um português.

Juventus: Manuel Locatelli é reforço da Juventus. O médio, que foi um dos destaques da Itália no Euro 2020, já realizou os exames médicos e prepara-se para assinar e ser companheiro de Cristiano Ronaldo. O jogador chega emprestado pelo Sassuolo por duas épocas, com obrigação de compra avaliada em cerca de 35 milhões de euros e assinará contrato até 2026.

Wolves: O jornal britânico "The Sun" informa que os Wolves estão interessados na contratação de Rúben Semedo. O defesa português já representou o Sporting e chegou a estar ligado ao Benfica, mas manteve-se como jogador do Olympiacos, orientado por Pedro Martins. A mesma publicação avança que a equipa de Bruno Lage pretende um empréstimo com opção de compra e que as negociações estão em fase avançada.

SC Braga: ​​​​​​​O extremo Luther Singh foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Copenhaga até 2025, a troco de 1,1 milhões de euros. O jogador sul-africano estava ligado ao SC Braga, mas passou por uma fase de vários empréstimos, tendo representado o Paços de Ferreira na última época.

Arsenal: ​​​​​​​Martin Odegaard está perto de regressar ao Arsenal. O médio ofensivo norueguês representou os "gunners" na época passada, emprestado pelo Real Madrid, e será agora contratado a título definitivo. Odegaard deverá assinar até 2026 e custar cerca de 35 milhões de euros.