Juventus corta salários e poupa 90 milhões de euros

Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus, anunciou este sábado, um acordo com os jogadores e equipa técnica para a redução dos salários dos jogadores e equipa técnica do plantel. Cube estima poupança de 90 milhões de euros

Num comunicado, o clube de Turim anunciou um acordo com jogadores e equipa técnica para uma redução da compensação equivalente aos "salários de março, abril, maio e junho".

"O efeito económico e financeiro alcançado é o de um saldo positivo de 90 milhões de euros", sublinha o clube de Cristiano Ronaldo que admite estabelecer os acordos individuais com os atletas nos próximos dias. O vencimento de CR7 - superior a 31 milhões de euros anuais - será naturalmente abrangido.

O emblema transalpino admite ainda compensar os jogadores com novos aumentos, caso as competições comecem mais cedo do que o atual prazo negociado.