Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto conheceu, esta segunda-feira, o adversário para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A Juventus foi o adversário ditado pelo sorteio realizado em Nyon, na Suíça, uma equipa que os azuis e brancos nunca conseguiram vencer.

Depois de mais uma boa campanha na fase de grupos da Champions, chegou o dia do F. C. Porto, única equipa portuguesa na prova, conhecer o adversário nos oitavos de final, fase a que os dragões conseguiram chegar pela 12.ª vez na história. Ao terminar no segundo lugar do grupo C, atrás do Manchester City, esperava-se um "tubarão" no caminho do F. C. Porto e assim foi: é a Juventus que vai visitar o Estádio do Dragão, em fevereiro.

A equipa de Sérgio Conceição vai tentar combater o histórico contra o gigante italiano, uma vez que os azuis e brancos nunca conseguiram vencer a Juventus. O primeiro duelo entre as duas equipas foi numa final europeia, na Taça das Taças de 1983/84, que os italianos venceram por 2-1 com golos de Vignola e Boniek, com António Sousa a marcar pelos dragões. Depois, voltaram a encontrar-se na Liga dos Campeões, na fase de grupos da temporada 2001/2002, quando o F. C. Porto era treinado por Octávio Machado. Nas Antas, conseguiram um empate (0-0), o melhor resultado até hoje. Em Turim, os azuis e brancos perderam por 3-1.

A última vez que F. C. Porto se encontrou com a vecchia signora foi em 2016/17, na fase de grupos da Champions. No Dragão, a equipa italiana venceu por 2-0, num jogo marcado pela expulsão de Alex Telles. Em Turim, os dragões perderam por 3-1. Nessa época, a Juventus conseguiu chegar à final da liga milionária mas acabou derrotada pelo Barcelona.

O clube italiano, com um valor de mercado de 708,5 milhões (o do F. C. Porto é de 255, 03), até pode não fazer exibições de outro mundo e estar ainda a adaptar-se às ideias de Andrea Pirlo - neste momento estão em quarto lugar na Serie A - mas a hegemonia em Itália é incontestável: leva nove títulos consecutivos. Nove. Mas o sucesso não tem atravessado fronteiras e a equipa de Turim não ganha uma Champions desde 1996, quando venceu o Ajax na primeira de três finais consecutivas.

Cristiano Ronaldo, a estrela de serviço

Numa equipa recheada de estrelas e talento como Dybala, Leonardo Bonucci, Álvaro Morata ou o eterno Gianluigi Buffon, a estrela acaba por ser, inevitavelmente, Cristiano Ronaldo. O internacional português de 35 anos assinou pela equipa de Turim em 2018/19, depois de nove épocas ao serviço do Real Madrid, e já foi decisivo por várias vezes, ao longo dos 100 jogos que já disputou pela Juventus.

Na Liga dos Campeões, por exemplo, foi decisivo no triunfo (3-0) diante do Barcelona na última jornada da fase de grupos, que deu a liderança do Grupo G à Juventus. Em 2019, conseguiu um inesquecível hat-trick diante do Atlético de Madrid na segunda mão dos oitavos, garantindo a passagem aos quartos de final, depois de uma derrota (2-0) em Madrid no primeiro encontro.

Relativamente aos duelos com o F. C. Porto, o Estádio do Dragão é um palco que traz boas memórias ao clube português. A última vez que Cristiano Ronaldo defrontou os azuis e brancos foi em abril de 2009, quando ainda jogava pelo Manchester United, e marcou um golo que lhe valeu o prémio Puskas.

Recorde o lance: