Juventus de CR7 perde em Nápoles

JN Hoje às 21:42

O Nápoles venceu, neste domingo, a Juventus, por 2-1, mercê de golos de Zielinski e de Insigne, na segunda parte. No fim, Ronaldo, conseguiu o único golo para a "Vecchia Signora". Com este resultado, a equipa de Sarri desperdiçou a chance de aumentar a vantagem sobre o segundo classificado, o Inter de Milão. É líder em Itália com três pontos de distância.

Com Cristiano Ronaldo, a Juventus nunca conseguiu superiorizar-se ao rival. Na primeira parte, o português cabeceou uma bola perigosa mas a bola saiu por cima. Após o intervalo, o VAR anulou um golo a CR7 por fora de jogo.

O primeiro golo do Nápoles chegou aos 63 minutos. Insigne rematou, o guarda-redes Szczesny defendeu para o lado e, na recarga, Zielinski colocou a bola na baliza. Com Mário Rui a titular, o Nápoles defendeu bem a vantagem e chegou ao segundo, por Insigne, aos 86 minutos, num remate acrobático. Nos descontos, Ronaldo marcou após boa assistência de Betancur.

Foi a segunda derrota da "Vecchia Signora" no campeonato italiano, a primeira sucedeu com a Lazio.