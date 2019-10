Juventus derrota Inter e retoma o trono da liga italiana

Ontem às 21:50 Facebook

A Velha Senhora, octocampeã do "calcio", foi a Milão com dois pontos de atraso para o rival desta noite de domingo e saiu de lá a cantar vitória (2-1), num claro sinal de autoridade.

O Inter chegou à oitava jornada com sete triunfos, instalado no primeiro lugar e com a perspetiva de abrir uma vantagem de cinco pontos, que lhe permitisse sonhar ainda mais com o título que lhe escapa desde 2010 e resgatar-se da insuportável subalternidade dos últimos oito anos. O choque com a realidade não podia ser mais duro...

Com apenas quatro minutos de jogo, a Juventus já estava a ganhar no Giuseppe Meazza, graças a um remate de Paulo Dybala (4 m). A octocampeão de Itália entrou melhor no clássico e Cristiano Ronaldo esteve perto de ampliar a vantagem, com um violento remate à trave da baliza de Handanovic.

O Inter chegou à igualdade através da marcação de um penálti, cobrado por Lautaro Martinez (18 m). E para que não houvesse duas sem três, foi outro argentino, Gonzalo Higuain, o autor do golo que deu o triunfo à Juventus (80 m).