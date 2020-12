Juventus derrotada em casa pela Fiorentina

JN Ontem às 22:06 Facebook

A Juventus, com Cristiano Ronaldo a titular, perdeu esta terça-feira, em casa, com a Fiorentina, por 3-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga italiana e manteve-se na quarta posição.

Os visitantes abriram o marcador logo aos três minutos, por Dusan Vlahovic. Apesar da desvantagem no marcador, o conjunto de Turim foi equilibrando a partida e deixando o marcador em aberto, até que Alex Sandro, com um autogolo, aos 76 minutos, complicou ainda mais a tarefa do campeão italiano.

Para piorar a situação, Martin Caceres, aos 81 minutos, aumentou para 3-0.

Com este desfecho, a "Vecchia Signora" manteve a quarta posição, com 24 pontos, menos sete que o líder AC MIlão.

No outro encontro do dia, Crotone venceu na receção ao Parma, por 2-1. Junior Messias apontou os dois golos caseiros ainda no primeiro tempo, com Juraj Kucka a reduzir pouco depois do recomeço. Com este triunfo a equipa da Calábria deixou o último lugar da tabela, ascendendo ao 18.º posto, enquanto o adversário é 16.º.