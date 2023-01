Juventus deve 19 milhões a Ronaldo e arrisca perder nove pontos

A Juventus arrisca perder nove pontos já esta temporada na sequência de irregularidades financeiras em transferências de jogadores. Além disso, o clube italiano estará em dívida para com Cristiano Ronaldo, no montante de 19 milhões de euros.

O Conselho de Justiça da Federação Italiana de Futebol pediu, em Tribunal, que sejam deduzidos à Juventus nove pontos e a suspensão dos dirigentes Andrea Agnelli (por 16 meses), Fabio Paratici (20 meses e 10 dias) e Federico Cherubini (10 meses) por alegadas irregularidades financeiras relacionadas com transferências de jogadores. O pedido surgiu na segunda sessão do julgamento do caso, em Roma, por Giuseppe Chiné, representante legal do organismo.

A imprensa italiana revela ainda que este processo envolve também a Sampdoria, Empoli, Génova, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara, suspeitos de inflacionar o valor de transferências para aumentar as receitas.

PUB

Segundo o jornal "La Repubblica", o dirigente pediu que os nove pontos sejam deduzidos já esta temporada, caso a investigação conclua que houve fraude fiscal. A Juventus poderá ser alvo de mais um processo e logo por Cristiano Ronaldo. Recentemente foram descobertos alguns documentos que confirmam o pagamento não declarado a vários jogadores durante a paragem da covid-19. Estes, não terão sido assinados por CR7 e o português nunca terá recebido as verbas anunciadas.

Além disto, a mesma fonte revela que a Juventus deve 19,6 milhões de euros a Cristiano Ronaldo.