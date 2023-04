"Juventus é muito diferente do Arsenal", avisa Ruben Amorim

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 19:35 Facebook

Ruben Amorim espera um jogo complicado frente a um adversário "mais experiente do que o Arsenal".

O treinador do Sporting deixou para trás os festejos da eliminatória anterior, frente ao Arsenal, e mostrou-se atento às características da Juventus.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre Juventus e Sporting, para os quartos de final da Liga Europa, na quinta-feira, Ruben Amorim garantiu que não está à espera da uma eliminatória parecida com a dos oitavos de final, frente aos londrinos:

"Esse jogo tem de ser arrumado. É uma equipa completamente diferente. É uma equipa muito experiente, habituada a ganhar finais, com um palmarés com muitos títulos europeus. Esta equipa é mais experiente do que a do Arsenal", avisou o técnico, que assumiu a importância de manter os "níveis de concentração muito elevados" durante todo o encontro, para evitar sofrer golos.

Ruben Amorim desvalorizou a campanha menos positiva da Juventus no plano interno, lembrando que, sem contar com os 15 pontos que foram retirados à equipa transalpina na secretaria, por irregularidades financeiras, os "bianconeri" estariam na segunda posição da liga italiana.

Questionado sobre a composição do meio-campo para o encontro de quinta-feira - Manuel Ugarte, habitual titular, vai cumprir castigo por ter visto um cartão vermelho frente ao Arsenal-, o treinador dos leões não revelou o plano, mas assumiu que a presença de Pedro Gonçalves no miolo do terreno é uma possibilidade. Amorim também não desvendou quem ocupará a vaga na frente do ataque, provocada pela ausência de Paulinho, por lesão num pé, mas garante que "Youssef (Chermiti) tem toda a confiança da equipa técnica" e "continua a ser opção". O técnico leonino defendeu o internacional sub-19, lembrando que se trata de "um miúdo muito novo", que não fazia parte dos trabalhos da equipa principal no início da época.

O treinador do Sporting abraçou com agrado o favoritismo da Juventus para a eliminatória, garantindo que "a responsabilidade está do lado da Juventus", e que a presença na Liga dos Campeões (a conquista da Liga Europa garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima época) "está mais na cabeça dos jogadores da Juventus, do que na cabeça dos jogadores do Sporting". Sobre a hipótese de falhar a qualificação para a liga milionária, na próxima temporada, Ruben Amorim referiu que o processo de construção da equipa leonina, com "muitos jogadores jovens", pode "compensar uma não ida à Liga dos Campeões".

Para o Sporting ultrapassar a Juventus nesta eliminatória, vai ser preciso "um Sporting muito perfeito, e uma Juventus um bocadinho abaixo da sua melhor forma", reforçou o técnico, que afirmou que, apesar de estar à espera que a equipa verde e branca seja "vista de forma diferente, depois do jogo com o Arsenal", não deixa cair o estatuto de "outsider" neste confronto com os italianos. Apesar de assumir a vontade de vencer o encontro, Amorim tem a noção de que "a eliminatória vai ser jogada a duas mãos", algo que vai estar sempre "na cabeça da equipa durante o encontro".