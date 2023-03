Juventus é o adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa

O Sporting vai defrontar a Juventus nos quartos de final da Liga Europa para tentar chegar ao top-4 da prova rainha da UEFA, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Na primeira mão, a 13 de abril, o Sporting vai jogar a Turim, antes de receber a Juventus, em Alvalade, na segunda mão, a dia 20 do mesmo mês.

Quartos de final:

Manchester United (Inglaterra) - Sevilha (Espanha)

Leverkusen (Alemanha) - Saint-Gilloise (Bélgica)

Juventus (Itália) - Sporting

Feyenoord (Países Baixos) - Roma (Itália)

Meias-finais:

Juventus ou Sporting vs Manchester United ou Sevilha

Feyenoord ou Roma vs Leverkusen ou Saint-Gilloise

Até chegar a esta etapa os leões tiveram um percurso de altos e baixos, que começou na Liga dos Campeões, no Grupo D. Após um arranque perfeito, com duas vitórias nos jogos com Frankfurt (3-0) e Tottenham (2-0) a campanha europeia começou a descambar após o duplo desaire com o Marselha (1-4 e 0-2). Seguiu-se um empate com o Tottenham (1-1), antes da derradeira derrota com o Frankfurt (1-2) que ditou a "descida" para a Liga Europa.

Na segunda prova mais importante da UEFA, o Sporting começou mal o play-off de acesso aos oitavos de final, tendo empatado na primeira mão com o Midtjylland (1-1), antes de dar "o grito de revolta" e golear os dinamarqueses na segunda mão (4-0). Já nos "oitavos" da Liga Europa, os leões conseguiram empatar com o Arsenal em Alvalade (2-2), antes de brilharem no Emirates (1-1, 5-3 após grandes penalidades), eliminando o líder da Premier League.

Juventus: a inconsistência em forma de equipa

O adversário do Sporting nos quartos de final da Liga Europa tem sido das equipas mais inconstantes da elite do futebol europeu, em 2022/23. Após um início de época terrível, fruto de muitas lesões de jogadores importantes, que obrigaram Allegri a recorrer aos mais jovens para compor a equipa, o emblema de Turim foi subindo de forma à medida que os lesionados iam regressando.

Quando estavam na melhor fase da péoca, foram castigados com uma dedução de 15 pontos, na Serie A, por problemas financeiros, o que teve um impacto menor no desempenho dos jogadores do que se poderia esperar. O treinador da Juventus teve alguma dificuldade inicial em conseguir apresentar o mesmo onze em jogos consecutivos, mas encontrou algum equilíbrio nos últimos meses.

Normalmente a equipa tem-se apresentado em 3-5-2, com destaque para os papéis de Danilo enquanto defesa-central e Dí María como segundo avançado, dois jogadores habituados a jogar nos corredores laterais, mas que foram "puxados" para o centro do terreno, fruto da idade e da consistência que conferem à equipa.

Longe dos tempos áureos, esta Juventus ainda está em reconstrução e pode ser um adversário ao alcance do Sporting, que já provou poder fazer o impossível ao eliminar o Arsenal, líder da Premier League, em pleno Emirates Stadium.

A equipa de Massimiliano Allegri é sétima classificada da Serie A, com 38 pontos, estando apenas a quatro pontos dos lugares europeus.