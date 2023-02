Juventus e Sevilha apuram-se para a próxima fase

JN Hoje às 20:04 Facebook

A Juventus goleou o Nantes, por 3-0, na segunda mão do play-off da Liga Europa, com golos de Di Maria, e apurou-se para a fase seguinte. Já o Sevilha perdeu (0-2) com o PSV mas carimbou a qualificação.

Após o empate (1-1) em Itália, a Juventus impôs-se com naturalidade, em França, com um hat-trick de Angel Di Maria ante o Nantes. Um festival do argentino, que começou aos oito minutos, e se prolongou aos 20 (penálti) e aos 78.

Por seu lado, o Sevilha, que ganhou por 3-0 na primeira mão, sofreu nos últimos instantes do encontro frente ao PSV: De Jong marcou aos 77 minutos e Fábio Silva, aos 95. No entanto, a vantagem trazida de Espanha acabou por ser salvadora.

Na Liga Conferência, a Lazio, o AEk Larnaca e o Sheriff Tiraspol também se qualificaram.