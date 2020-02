Juventus embolsa mais de 100 milhões com renovação de patrocínio

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus anunciou a extensão do seu contrato com a Allianz até 2030. A parceria vai render cerca de 103,1 milhões de euros ao clube de Cristiano Ronaldo.

O novo acordo passa pela renovação do "naming" do estádio, mantendo-se com o nome de "Allianz Stadium", e começa no dia 1 de julho de 2023, com duração até 30 de junho de 2030.

O patrocínio abrange também os equipamentos de treino da primeira equipa, assim como alguns direitos de patrocínio da equipa de futebol feminino.

"Estamos muito felizes por estender a nossa parceria com a Allianz, uma das marcas globais mais ativas na indústria desportiva profissional", comentou Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer.

Giacomo Campora, CEO da Allianz, referiu que a parceria está mais sólida e mais relevante a nível nacional e internacional.

"Não só estendemos os direitos de naming para o Estádio Allianz até 2030, mas também identificámos várias soluções de patrocínio que vão associar a marca com a equipa principal, e também importantes compromissos com o futebol feminino", acrescentou Giacomo Campora.