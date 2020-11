JN/Agências Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo, em grande forma e autor de dois golos, foi determinante na vitória da Juventus sobre o Cagliari, este sábado, que deixa a equipa de Turim a um ponto apenas do AC Milan, na Serie A.

O 2-0 da "Juve" ao Cagliari leva o campeão de Itália ao segundo lugar da prova, com 16 pontos em oito jornadas, mas o líder tem direito de resposta já este domingo, contra o Nápoles.

Em grande plano desde que regressou da quarentena por ter testado positivo para a covid-19, CR7 desequilibrou em cinco minutos (entre os 38 e o 42), com dois golos plenos de sangue-frio, o primeiro deles num remate seco.

Com o segundo da partida e da conta pessoal, Ronaldo atingiu os oito golos no campeonato italiano e igualou no topo da lista dos melhores marcadores o sueco do AC Milan, Zlatan Ibrahimovic.

A equipa treinada por Andrea Pirlo demonstrou uma consistência total, a confirmar a subida de forma das últimas semanas, em contraste com as fragilidades do início da época.

Com a vantagem de dois golos ao intervalo, o segundo tempo foi tranquilo, mas a "Juve" ainda teve uma mão cheia de ocasiões, nomeadamente um remate ao poste de Demirel (minuto 59).

A três dias de jogar contra o Ferencvaros, para a Liga dos Campeões, fica a nota do bom entendimento no ataque entre Cristiano Ronaldo e Morata, a boa forma de Rabiot e Arthur na zona central e o regresso para a defesa de De Ligt, após três meses a recuperar de uma operação ao ombro.

Nos outros jogos do dia, a Lazio ganhou por 2-0 no campo do Crotone e Spezia e Atalanta empataram sem golos.