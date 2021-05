Juventus ganha mas continua fora da Champions

JN Hoje às 22:52 Facebook

A Juventus ganhou esta quarta-feira no recinto do Sassuolo, por 3-1, em jogo da 36.ª jornada da Liga italiana, numa partida que ficou marcada pelo golo 100 do internacional português com a camisola do emblema de Turim.

Em Sassuolo, os da casa desperdiçaram uma excelente ocasião para se colocarem em vantagem aos 16 minutos, mas o gigante Gianluigi Buffon travou a grande penalidade. Quem não desperdiçou foi o médio francês Adrien Rabiot, que aos 28 minutos abriu o marcador para os de Turim. em cima do intervalo, Cristiano Ronaldo aumentou para 2-0, naquele que foi o 100.º golo ao serviço da Juventus.

O avançado italiano Giacomo Raspadori reduziu, aos 59 minutos, mas Paulo Dybala fez o terceiro tento da Juve, igualando a marca de 100 golos de CR7 com a camisola da "Vecchia Signora".

Apesar do triunfo, a "Vecchia Signora" continua fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, estando a um ponto do Nápoles, quarto classificado.

Na luta pela Champions, Atalanta e AC Milan deram mais um passo com as vitórias sobre o Benavento (2-0) e Torino (7-0). As duas equipas ocupam a segunda e terceira posições, com os mesmos 75 pontos, mais dois que o Nápoles que no dia anterior bateu a Udinese (5-1).

O campeão Inter recebeu e venceu a AS Roma, ainda orientada pelo luso Paulo Fonseca, por 3-1, com golos de Marcelo Brozovic (11), Matias Vecino (20) e Romelu Lukaku (90). Pelo meio, aos 31 minutos, Henrikh Mkhitaryan fez o golo visitante.

Com esta derrota, a formação romana continua em sétimo, fora dos lugares de acesso às competições europeias.

A Lazio, sexta, enterrou ainda mais o já despromovido Parma, ao vencer, em casa, por 1-0.

Quem já assegurou a permanência foi o Géneva, 14.º classificado, após ir a Bolonha (11.º) vencer por 2-0.

No fundo da tabela, o Cagliari e o Spezia ganharam um precioso ponto na luta pela permanência, ao empataram frente a Fiorentina (0-0) e Sampdoria (2-2), dispondo agora de mais cinco e quatro pontos, respetivamente, que o Benevento, 18.º da tabela, e o primeiro abaixo da linha de descida.

