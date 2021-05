Juventus goleia e consegue lugar na Champions

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus goleou (4-1), este domingo, o Bolonha e conseguiu garantir um lugar na Liga dos Campeões 2021/22, ao terminar a liga italiana no quarto lugar. Chiesa, Morata, com um bis, e Rabiot marcaram pela equipa de Turim. Cristiano Ronaldo não saiu do banco.

Numa época que muitos adeptos da "vecchia signora" não deverão querer relembrar, a Juventus, que esta semana conquistou a Taça de Itália, evitou um mal maior e conseguiu garantir um lugar na próxima Champions. E tudo graças não só ao resultado conseguido, fora de casa, diante do Bologha, mas, sobretudo, ao empate cedido pelo Nápoles frente ao Hellas Verona (1-1), que atirou a equipa napolitana para o quinto posto.

Com Cristiano Ronaldo no banco - o português não foi, sequer, lançado durante a partida - os "bianconeros" inauguraram o marcador aos seis minutos, por Chiesa. Kulusevski assistiu Rabiot, que rematou ao poste e, na recarga, o italiano não perdoou. Álvaro Morata, com um bis, e Rabiot aumentaram a vantagem da equipa de Turim, que ainda viu Orsolini reduzir aos 85 minutos.

A Juventus conseguiu um resultado categórico mas só assegurou um lugar na Liga dos Campeões graças ao Hellas Verona, que impôs um empate (1-1) em casa do Nápoles. Contas feitas, a Juventus termina a época no quarto lugar, com 78 pontos, mais um do que o Nápoles, e segue com Inter (campeão), Milan e Atalanta para a Champions. Nápoles e Lazio asseguraram a Liga Europa e a Roma segue para o play-off da Conference League.