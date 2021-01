Juventus obrigada a tempo extra para seguir na Taça de Itália

Hoje às 23:00 Facebook

A Juventus sofreu, esta quarta-feira, para vencer o Génova, por 3-2, em jogo dos oitavos de final, e seguir em frente na Taça de Itália.

Com o internacional português Cristiano Ronaldo a entrar apenas aos 88 minutos, a "Vecchia Signora" ganha por 2-0 aos 23 minutos, com golos do médio sueco Dejan Kulusevski, logo aos dois minutos, e do espanhol Alvaro Morata.

Contudo, dois minutos volvidos do segundo golo dos locais, o conjunto de Génova reduziu, pelo alemão Lennart Czyborra, chegando à igualdade já no segundo tempo, pelo italiano Filippo Melegoni.

Com a eliminatória em aberto, o treinador Andrea Pirlo chamou Cristiano Ronaldo à equipa e no prolongamento conseguiu chegar ao triunfo, com um golo do tunisino Hamza Rafia.

Em frente na Taça de Itália segue também o Nápoles, que venceu, em casa, o Empoli, por 3-2, e o Inter de Milão, que foi ao terreno da Fiorentina ganhar por 2-1.