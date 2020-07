Juventus perde e adia decisão do título italiano

JN Hoje às 20:28 Facebook

A Juventus, do português Cristiano Ronaldo, adiou por mais uma jornada a conquista do título da Liga italiana, ao perder (2-1) no terreno da Udinese, em jogo da 35.ª jornada, ficando a uma vitória de conquistar o 36.º título quando ficam a faltar três rondas para o final.

A Vecchia Signora entrou em campo a precisar de um triunfo para resolver já a questão do título, o nono consecutivo, depois de, no dia anterior, o Inter de Milão ter empatado, em casa, com a Fiorentina (0-0), e falhado a assalto ao segundo lugar, ocupado pelo Atalanta, que se manteve a seis pontos do líder. Contudo, a derrota adiou a questão até ao fim de semana.

O encontro até começou de feição para o conjunto de Turim, com o holandês Matthijs de Ligt a colocar a Juventus em vantagem, aos 42 minutos, no entanto, pouco depois do recomeço (52) o macedónio Ilija Nestorovski igualou. O segundo tento local chegou já nos descontos, por Seko Fofana.