Juventus perde e Roma garante Liga Europa

A Juventus perdeu (2-0) esta quarta-feira no terreno do Cagliari, em jogo da penúltima jornada da Liga italiana, enquanto a Roma, treinada por Paulo Fonseca, venceu o Torino, assegurando presença na fase de grupos da Liga Europa.

Já consagrada campeã italiana, pela nona vez consecutiva, a Juventus, que contou com Cristiano Ronaldo durante todo o jogo, sofreu o primeiro golo dos anfitriões logo aos oito minutos, da autoría do jovem italiano Luca Gagliano.

Em cima do intervalo, aos 45+2, o argentino Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético Madrid, apontou o segundo para o Cagliari, num remate potente e cruzado de fora da área. O marcador não mexeu mais até ao final do encontro, tendo Cristiano Ronaldo ficado mais longe do título de melhor marcador da Serie A.

O astro luso leva 31 golos, enquanto o italiano Ciro Immobile conta com 35, quando falta disputar apenas uma jornada, a 38.ª, para completar o campeonato.

Por seu turno, a Roma (67 pontos) beneficiou dos três pontos conquistados na deslocação à casa do Torino (3-2) para garantir a entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa, fruto do seu quinto lugar ter ficado impossível de alcançar pelo sexto, o AC Milan (63).

Em Turim, a formação da casa até se adiantou no marcador, aos 14 minutos, pelo espanhol Alejandro Berenguer, mas a formação orientada por Paulo Fonseca igualou o marcador apenas dois minutos depois, graças ao bósnio Dzeko.

O internacional inglês Chris Smalling adiantou a Roma aos 23 minutos e, já na segunda parte, aos 61, o guineense Diawara fez o 3-1. O Torino ainda reduziu aos 65 por intermédio do costa-marfinense Wilfried Singo, mas não conseguiu evitar a derrota, seguindo no 16.º posto da Serie A, mas já a salvo da despromoção.

No outro jogo da noite em Itália, a Fiorentina (10.ª) goleou o Bolonha (12.º) por 4-0, com todos os golos anotados na segunda parte, três deles pelo atacante Federico Chiesa e o outro pelo sérvio Milenkovic.

Antes, a Lazio venceu o já despromovido Brescia, por 2-0, com Joaquín Correa a abrir o ativo, aos 17 minutos, na sequência de uma combinação com Ciro Immobile. Os mesmo protagonistas estariam na origem do segundo tento, aos 83, desta feita com o argentino a assistir o avançado transalpino.

Os romanos, que já tinham garantido um dos quatro primeiros lugares da Serie A e a respetiva qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mantêm-se no quarto lugar, com 78 pontos, os mesmos da Atalanta, terceira, e menos um do que Inter de Milão, segundo.

O AC Milan foi ao reduto da Sampdoria vencer por 4-1, com dois golos do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 4 e 58 minutos, um do turco Hakan Çalhanoglu, aos 52, e outro do português Rafael Leão, que foi lançado ao intervalo e selou o triunfo milanês, aos 90+2, já depois de o norueguês Kristoffer Askildsen ter reduzido para a equipa da casa, aos 87.

Os "rossoneri", em sexto lugar, com 63 pontos, colocaram pressão na Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que tem 64 e pode garantir hoje o quinto posto, caso vença em casa do Torino.

Na luta pela manutenção, o Lecce ganhou nova vida, ao operar a reviravolta e vencer a Udinese por 2-1. O brasileiro Samir marcou para o conjunto de Udine, só que Marco Mancosu e Gianluca Lapadula construíram o triunfo do 18.º e antepenúltimo colocado.

A uma jornada do fim, o Lecce continua em zona de despromoção, com 35 pontos, mas tem apenas menos um do que o Génova, que foi "atropelado" por 5-0 na visita ao Sassuolo, num encontro no qual Francesco Caputo anotou dois golos, chegou aos 21 na Serie A e assegurou um jantar com o ídolo de infância, Alessandro del Piero, depois de o antigo internacional italiano o ter desafiado a ultrapassar a dezena de tentos na prova.

Já o Verona, com o internacional português Miguel Veloso a titular, venceu a última classificada, SPAL, por 3-0.