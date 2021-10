Juventus perde em Verona e já tem mais pontos perdidos do que somados

JN/Agências Hoje às 20:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus averbou, este sábado, a segunda derrota seguida na Liga italiana de futebol, na vista ao Verona, por 2-1, e passou a ter mais pontos perdidos do que somados em 11 jornadas da prova.

O argentino Giovanni Simeone voltou a ser 'figura de proa' da equipa de Verona, ao assinar um 'bis', aos 11 e 14 minutos, chegando aos oito tentos na Serie A, apenas menos um do que o líder dos artilheiros, Ciro Immobile, da Lazio.

No segundo tempo, o norte-americano Weston McKennie devolveu alguma esperança aos 'bianconeri', aos 80 minutos, mas o conjunto da casa, que contou com Miguel Veloso de início, segurou a vantagem e arrecadou a terceira vitória nas últimas cinco jornadas, igualando a Juventus, com 15 pontos.

A formação de Turim leva três partidas sem vencer na Serie A, na qual ocupa um modesto nono lugar, e pode ficar a 16 pontos da dupla da frente, Nápoles e AC Milan, que jogam no domingo.

De resto, com 11 encontros cumpridos no campeonato, a 'velha senhora' desperdiçou mais pontos (18) do que aqueles que conquistou (15), registando quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Na abertura da ronda, a Atalanta conseguiu resgatar um empate 2-2 na receção à Lazio, graças a um golo do holandês Marten de Roon, aos 90+5 minutos, depois de Pedro Rodríguez, aos 18, e Ciro Immobile, aos 74, terem anotado os tentos dos 'laziali', que foram intervalos pelo golo de Duván Zapata, aos 45+1.

As duas formações seguem, assim, separadas por um ponto na classificação, com a Atalanta em quinto, com 19, e os romanos em sexto, com 18.