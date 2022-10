Juventus regressa às vitórias com golo de Vlahovic no dérbi de Turim

JN/Agências Ontem às 23:03 Facebook

Um golo do sérvio Dusan Vlahovic permitiu, este sábado, à Juventus, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, o regresso às vitórias e logo no dérbi de Turim, com a "vecchia signora" a vencer no Estádio Olímpico.

O dérbi della Mole na Serie A surgia numa fase má das duas equipas: o Torino não vencia há quatro jogos e a Juventus há dois, um dos quais na Champions, ficando em má posição na luta pelo apuramento.

No jogo, que dava tendência estatística à equipa da casa, teve de ser Vlahovic, que é o melhor marcador da Juve - igualando, este sábado, Immobile e Arnautovic no campeonato, ambos com seis golos - a reabilitar a equipa de Massimiliano Allegri.

O triunfo nasceu de bola parada, com um canto no último quarto de hora de jogo, em que o ex-portista Danilo desviou de cabeça para Vlahovic aparecer a finalizar ao segundo poste, aos 75 minutos.

Para o Torino, 11.º classificado, ficou consumada a quarta derrota nos últimos cinco jogos, em que tem ainda um empate, e a Juventus subiu provisoriamente a sétimo, ainda fora da zona europeia, com mais um ponto do que o Inter Milão, que recebe no domingo a Salernitana.

Antes de visitar o Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, em 25 de outubro, a Juventus ainda joga em casa com o Empoli, quatro dias antes.

No Grupo H da "Champions", os italianos têm três pontos em quatro jogos, os mesmos dos israelitas do Maccabi Haifa, e estão atrás de Paris Saint-Germain e Benfica (ambos com oito pontos), com quem jogam na sexta e quinta jornada, respetivamente.

Ainda na Serie A, a 10.ª jornada arrancou ao início da tarde, com o Empoli (10.º) a regressar aos triunfos, ao receber e vencer o Monza (13.º), com um golo do suíço Nicolas Haas, aos 11 minutos.

A jornada prossegue hoje, com a receção da Atalanta ao Sassuolo, num jogo em que a formação de Bérgamo pode assumir a liderança na Liga italiana, ainda que provisoriamente e porque o Nápoles apenas entra em campo o domingo, dia em que recebe o Bolonha.