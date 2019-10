Juventus sem Ronaldo empata em Lecce e fica à mercê do Inter

Hoje às 16:57 Facebook

A Juventus, sem o internacional português Cristiano Ronaldo, cedeu este sábado um empate 1-1 na visita ao Lecce, em jogo da nona jornada, e pode perder a liderança da Liga italiana de futebol para o Inter de Milão.

Os octocampeões transalpinos em título adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo argentino Paulo Dybala, a castigar falta sobre o bósnio Miralem Pjanic.

Contudo, os salentini chegaram ao empate aos 58 minutos, também da marca dos 11 metros, com Marco Mancosu a apontar o castigo máximo, depois de o holandês Mathijs de Ligt tocar a bola com a mão dentro da área da Juventus.

O conjunto de Turim, que não contou com Cristiano Ronaldo, poupado pelo técnico Maurizio Sarri, vinha de cinco vitórias seguidas na Serie A, uma das quais perante o Inter de Milão, que lhe permitiu isolar-se na liderança, há duas rondas.

Com este empate, a Juventus mantém-se no primeiro posto, com 23 pontos, mas pode perder o primeiro lugar para os nerazzurri, que somam 21 e jogam este sábado com o Parma, do internacional luso Bruno Alves.