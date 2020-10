Juventus sem Ronaldo perde com Barcelona

JN Hoje às 22:26, atualizado às 22:50 Facebook

A Juventus, que não contou com o português Cristiano Ronaldo por este ainda testar positivo à covid-19, perdeu esta noite de quarta-feira, em casa, com o Barcelona, por 2-0, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Grupo G, numa partida em que os catalães mostraram mais poder ofensivo que o conjunto de Turim, o marcador foi aberto aos 14 minutos, pelo extremo francês Dembelé.

Para complicar ainda mais a tarefa da Vecchia Signora, o turco Merih Demiral foi expulso aos 85 minutos após uma entrada algo imprudente.

O tento da tranquilidade só chegou nos descontos, num penálti convertido pelo internacional argentino Lionel Messi, a castigar falta de Bernardeschi sobre a jovem promessa espanhola Ansu Fati.

O português Francisco Trincão foi suplente, mas não saiu do banco.

O outro encontro do grupo, que opôs os húngaros do Ferencvaros aos ucranianos do Dinamo Kiev, terminou com uma empate a duas bolas.

Disputada a segunda ronda, o Barcelona lidera a poule com seis pontos, mais três do que a Juventus.

No Grupo H, os ingleses do Manchester United assumiram a liderança isolada após golearem os alemães do Leipzig, por 5-0, com o avançado Marcus Rashford a destacar-se com três golos. Bruno Fernandes começou no banco e só entrou aos 68 minutos para o lugar de Van de Beek.

Os "red Devils" inauguraram o marcador por Greenwood, aos 21 minutos, mas o resultado só ganhou contornos de goleada na reta final da partida, com Rashford a apontar dois golos no espaço de quatro minutos (74 e 78). Martial elevou a conta para 4-0 aos 87 minutos, de penálti, e Rashford fechou o marcador, aos 90+2.

Horas antes, na mesma poule, os franceses do PSG, com o internacional português Danilo no "onze", tinham ganho, fora, aos turcos do Istambul Basaksehir, por 2-0.

No Grupo F, a liderança é repartida por Lazio e Club Brugge, que esta noite empataram na Bélsica, a uma bola.

Este desfecho foi aproveitado pelos alemães do Borussia Dortmund, que tiveram o internacional português no "onze" titular, para reduzirem a desvantagam no terceiro lugar para um ponto, após a vitória caseira sobre os russos do Zenit.

No Grupo E, Chelsea e Sevilha dividem o comando depois dos triunfos na segunda jornada. Os "blues" golearam fora os russos do Kransnodar, enquanto os espanhóis receberam e venceram os franceses do Rennes, por 1-0.

Eis os resultados da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Quarta-feira

Grupo E

Krasnodar-Chelsea, 0-4

Sevilha-Rennes, 1-0

Grupo F

Club Brugge-Lazio, 1-1

Borussia Dortmund-Zenit, 2-0

Grupo G

Ferencvaros-Dinamo Kiev, 2-2

Juventus-Barcelona, 0-2

Grupo H

Basaksehir-Paris Saint-Germain, 0-2

Manchester United-Leipzig, 5-0

Terça-Feira

Grupo A

Lokomotiv Moscovo-Bayern Munique, 1-2

Atlético Madrid-Salzburgo, 3-2

Grupo B

Shakhtar Donetsk-Inter Milão, 0-0

Borussia Mönchengladbach-Real Madrid, 2-2

Grupo C

F. C. Porto-Olympiacos, Gre, 2-0

Marselha-Manchester City, 0-3

Grupo D

Atalanta-Ajax, 2-2

Liverpool-Midtjylland, 2-0