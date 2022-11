Juventus vence clássico com Inter e entra em zona europeia na Série A

JN/Agências Ontem às 22:59 Facebook

Dois lances de contra-ataque, concluídos por Rabiot e Fagioli, deram, este domingo, a vitória à Juventus no clássico com o Inter de Milão, deixando a "vecchia signora" em zona europeia na Série A italiana.

O maestro foi Kostic, com saídas rápidas e assistência a Rabiot (52 minutos) e Fagioli (85), num jogo que permitiu à Juve entrar em zona europeia, como quinta classificada (25 pontos), empurrando a Roma para sexto e o Inter para sétimo.

À entrada para esta 13.ª jornada, a Roma, de José Mourinho estava em zona de 'Champions', no quarto lugar, e o Inter era sexto.

Para a Juventus a subida na classificação acontece não só às custas do adversário de hoje, mas também da Lazio, com uma ajuda no dérbi da capital, ao derrotar fora a rival Roma (1-0), de José Mourinho e Rui Patrício.

Ainda longe das épocas de ouro, com a sequência de nove títulos entre 2012 e 2020, a Juventus consegue ainda assim uma importante vitória hoje, naquela que é a sua melhor série de triunfos na Liga desta temporada, com quatro seguidos.

Na tabela, a equipa de Massimiliano Allegri está ainda a distantes 10 pontos do Nápoles, que segue imparável na liderança, com 11 vitórias e dois empates (35 pontos), seis pontos à frente do campeão AC Milan, e oito da Lazio e da Atalanta.