K1CK conquista a Supertaça de futebol virtual

No Dragão, o novo vencedor do troféu derrotou o F. C. Porto Soccersoul por 3-2 em jogos.

O jogo até começou de feição para os azuis e brancos, que venceram o primeiro duelo por 3-2, mas a equipa constituída por Somosnos e bernasfigue5 empatou a decisão com uma vitória por 4-1. A resposta seria dada logo de imediato po F. C. Porto, através da dupla Jperes99 e Runrun, que viraram com um triunfo por 2-1.

Mas depois o K1CK foi mais forte e venceu dois jogos no desempate por penáltis, após uma igualdade a um golo em cada um dos duelos.

A Supertaça de futebol virtual foi organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e contou com a presença de Hélder Postiga, diretor da FPF, que entregou o troféu aos vencedores. "Foram jogos decididos nos detalhes. Conseguimos defender bem. É uma sensação indescritível, conseguimos mais um título", revelou Bernardo Figueiredo, mais conhecido por bernasfigue5.

Somosnos, Diogo Brás, destacou a justiça da vitória: "Ao longo destes cinco jogos estivemos melhores. Fomos superiores, tivemos mais iniciativa e acho que somos justos vencedores".