K4 500 metros garante a quarta final para Portugal nos mundiais

O K4 500 metros português apurou-se, esta sexta-feira, para a final dos mundiais de canoagem do Canadá, com o terceiro lugar na meia-final a garantir-lhe vaga na regata das medalhas, que se realiza no sábado.

A competir na pista seis, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela concluíram a sua prova em 1.25,28 minutos, a 1,86 segundos da Ucrânia, que bateu a Eslováquia por 64 centésimos de segundo.

O quarteto olímpico luso, que este ano tinha um quinto e um 10.º lugar nas Taças do Mundo, vai disputar a final de K4 500 metros no sábado, às 15:19 (hora de Lisboa).

Esta é a quarta final assegurada por Portugal nos mundiais de canoagem de Halifax, depois de Fernando Pimenta e Teresa Portela em K2 500 misto, de Norberto Mourão na classe adaptada de VL2, e Alex Santos, em VL1, este com entrada direta na final de hoje.