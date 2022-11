Kajsa Persson conquista Lousada Indoor Open

JN Ontem às 23:39 Facebook

A tenista nórdica Kajsa Rinaldo Persson, sagrou-se vencedora da primeira edição do Lousada Indoor Open, ao derrotar na final a espanhola Celia Cervino Ruiz.

A jogadora sueca de 25 anos necessitou de dois sets para levantar o troféu de campeã, derrotando a sua adversária por 7-5 e 6-2 ao cabo de 1 hora e 50 minutos.

Persson, que fez a sua estreia em solo português, garantiu que vai regressar ao nosso país depois deste êxito: "Estou muito contente com este resultado. Acho que fiz um bom torneio e consegui ser consistente durante toda a semana", começou por dizer a segunda cabeça-de-série, finalizando: "não foi fácil, mas isto dá-me alento para preparar da melhor maneira a próxima temporada, na qual quero tentar elevar o meu nível e subir ainda mais no ranking mundial", concluiu.

Quanto a Cervino Ruiz, que foi adiando a eliminação na edição deste ano, apenas no primeiro set equilibrou verdadeiramente as operações, mas, ao contrário das rondas anteriores, hoje não foi capaz de encontrar argumentos para ser bem-sucedida. Mesmo assim repetiu o resultado do ano passado, onde foi igualmente finalista vencida.

Com este triunfo, a vencedora levou para casa a maior fatia dos 25 mil dólares de prize-money (perto de 1500€), enquanto a finalista, amealhou aproximadamente 1200€ (por ter sido igualmente finalista vencida na variante de pares).

Em anexo a foto da vencedora, a sueca Kajsa Rinaldo Persson com o seu treinador.