Kalle Rovanperä vence Rali da Estónia e reforça liderança no Mundial de pilotos

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu o Rali da Estónia, sétima prova do Campeonato do Mundo, e aumentou a vantagem no Mundial de pilotos.

Rovanperä terminou os 24 troços com o tempo de 2:54.29 horas, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em segundo lugar, a 1.00,9 minutos, e o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 1.55,7 minutos.

Esta foi a quinta vitória da temporada para o piloto de 21 anos, que caminha a passos largos para se tornar no mais novo campeão mundial de sempre.

"Foi incrível. Foi um fim de semana difícil, mas pilotámos muito bem", frisou Rovanperä, que tem já 83 pontos de vantagem sobre o segundo classificado do Mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que foi apenas quarto classificado na Estónia.

Com estes resultados, o piloto finlandês tem agora 175 pontos, contra os 92 de Neuville e os 79 de Evans, que subiu a terceiro, por troca com Tänak, que tem 77 e é quarto.

No Mundial de Construtores, a Toyota lidera, com 298 pontos, contra os 211 da Hyundai.

A próxima ronda disputa-se de 4 a 7 de agosto, na Finlândia.