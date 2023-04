Kamada, o craque tímido que dorme 12 horas por dia e não gosta de fazer carrinhos

O médio ofensivo Kamada pode ser o primeiro japonês a vestir a camisola das águias, que estão perto de o contratar a custo zero.

Daichi Kamada chegou a Frankfurt desconfiado, com um pé atrás e uma timidez que não lhe facilitou a vida nos primeiros tempos na Alemanha, onde aterrou em 2017, depois de se ter destacado ao serviço do Sagan Tosu, no Japão.

Na primeira temporada não fez mais do que quatro jogos e chegou a ser posto à parte do plantel, seguindo-se uma passagem pelo futebol belga que seria decisiva para a afirmação na Europa. Foi no Sint-Truiden que tudo começou realmente e que o devolveu ao Eintracht como novo, mais descontraído e mais risonho. Pelo menos foi essa a impressão do treinador do Frankfurt da altura, Adi Hutter, que fez questão de a partilhar publicamente.