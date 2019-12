Kane e Alli garantem a vitória da equipa de José Mourinho

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham garantiu, esta quinta-feira, uma vitória caseira frente ao Brighton, que até marcou primeiro, no entanto, Harry Kane e Dele Alli marcaram os golos da reviravolta dos Spurs.

O Tottenham de José Mourinho somou uma vitória importante para o campeonato inglês, derrotando o Brighton por duas bolas a uma, com Dele Alli em destaque, marcando o golo vitorioso que coloca o Tottenham na corrida por um lugar de Liga dos Campeões. Os Spurs encontram-se em 5.º lugar e a três pontos do Chelsea, à condição, visto que os blues ainda têm uma partida a realizar, esta tarde, contra o Southampton.

A equipa de José Mourinho começou a perder, com um cabeceamento de Adam Webster, seguido de um cruzamento de Pascal Gross de bola parada. Com este golo, o Tottenham é a equipa que mais golos sofreu na Premier League desde a entrada do "Special One" para o comando técnico (15).

Mais tarde, o avançado Harry Kane aproveitou um ressalto e empatou a partida, ele que já teria introduzido a bola nas redes adversárias na primeira parte, embora o golo tenha sido anulado pelo videoárbitro.

O golo da vitória viria a surgir aos 72 minutos... E que belo golo marcou Dele Alli. Recebeu um passe do lateral Serge Aurier e introduziu a bola com classe na baliza de Matt Ryan.

José Mourinho redimiu-se da derrota da última partida em casa do Chelsea e espera agora que os blues percam pontos para se poder colar na tabela classificativa, no lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.