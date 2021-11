Kane promete compensar casal que viajou 31 horas e não assistiu ao jogo dos "Spurs"

JN Hoje às 13:25 Facebook

Casal viajou 31 horas, de Dallas, Estados Unidos da América, até Burnley, Inglaterra, para ver o Tottenham, mas o jogo acabou cancelado devido a um intenso nevão. Harry Kane, capitão dos Spurs, já deixou uma promessa no ar.

Por vezes espera-se uma vida para se realizar um sonho. No entanto, há pessoas tão azaradas que acabam por esperar e, no final, não realizar aquilo que tanto ambicionaram. Foi mais ou menos o caso de um casal americano, que viajou mais de 30 horas, desde Dallas, Estados Unidos da América, até Burnley, na Inglaterra, para assistir ao jogo do Tottenham. Só que era o tal dia de azar e o tão desejado embate acabou por ser cancelado, por culpa de um intenso nevão que se fez sentir.

"De Dallas para Londres, depois para Burnley (estamos quase lá), 31 horas, sem dormir, alimentados por café, bolachas de queijo e mais café. Está previsto um dia gelado e neve para o dia do jogo. O que fazemos quando adoramos o nosso clube", escreveu o casal nas redes sociais durante a viagem que teve um final infeliz.

No entanto, nem tudo foram más notícias. Harry Kane, avançado do Tottenham e capitão de equipa, soube do sucedido e decidiu tomar uma posição publicamente. "Acabei de receber este tweet e fiquei absolutamente desolado por vocês. Fica aqui o compromisso, para compensar o cancelamento do jogo, de vos convidar para o próximo jogo em casa para a próxima vez que vierem a Londres", publicou o internacional inglês no twitter.