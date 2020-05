Kanté regressa aos treinos quando se sentir "confortável", diz Willy Caballero

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

O guarda-redes do Chelsea Willy Caballero disse esta quarta-feira "respeitar" a decisão do colega de equipa N'Golo Kanté, que se mostrou receoso em regressar aos treinos durante a pandemia de covid-19, e espera que o futebolista "volte a sentir-se confortável".

Em declarações ao site oficial do "blues", o guardião argentino, habitual suplente do basco Kepa Arrizabalaga, considerou que para regressar aos treinos em condições tão especificas é preciso sentir confiança, algo que Kanté não tem neste momento, tendo sido autorizado a não regressar aos trabalhos.

"É muito compreensível. Nós respeitamos e vamos esperar até que ele se sinta confortável, porque a verdade é que, para fazer o que estamos a fazer, precisamos de nos sentir bem e confiantes", defendeu o jogador, de 38 anos.

O antigo guarda-redes do Manchester City, que na passada semana estendeu o vínculo com a equipa da capital inglesa por mais um ano, deixou elogios ao médio internacional francês.

"N'Golo é uma pessoa muito humilde, trabalhadora e está sempre a sorrir. Ele deve ter razões para levantar a mão e dizer o que disse. Sabemos que ele é alguém que adora treinar, correr e é incapaz de mentir sobre algo assim", contou.

Kanté, de 29 anos, transmitiu ao clube e ao treinador Frank Lampard o receio de retomar a atividade, mesmo que os jogadores estejam a trabalhar divididos em pequenos grupos, e vai prosseguir a preparação em casa por período indeterminado.

Além do médio do Chelsea, também o capitão do Watford, Troy Deeney, anunciou que não voltaria aos treinos, para proteger o filho de cinco meses, que padece de dificuldades respiratórias.

Os clubes da Premier League aprovaram, esta quarta-feira, por unanimidade o regresso aos treinos com contacto, dando mais um passo em direção ao reinício da temporada assim que seja seguro.

Apesar das 20 equipas poderem voltar aos treinos em grupo, ainda é desaconselhado qualquer contacto que seja desnecessário, por se defender que a "saúde e o bem-estar" de todos os envolvidos são a prioridade.