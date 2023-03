Kara Goucher recorda abusos do antigo treinador em Lisboa: "Estava tão desconfortável"

JN Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O escândalo sexual em torno de Alberto Salazar, treinador norte-americano até então conceituado nos EUA que foi banido do desporto em 2021, teve origem nas denúncias da antiga atleta Kara Goucher.

Foi a antiga fundista, medalha de prata nos 3.000 metros da Taça do Mundo de 2006 e de bronze nos 10.000 metros dos Mundiais de 2007, a confessá-lo, numa entrevista à estação "ABC News" em que apresentou o livro "The Longest Race", lançado esta terça-feira, no qual viaja por diversos episódios da sua carreira.

PUB

Atualmente com 44 anos, Goucher relatou alguns dos abusos de que terá sido alvo. "Estava num quarto de hotel, sozinha com o Alberto (Salazar), em Itália. Ele estava a dar-me uma massagem no final de um treino e aquilo pareceu-me errado. Pensei 'ele não pode estar a tocar-me desta forma, estou a imaginar isto'. Estava paralisada, sem saber o que dizer ou fazer", contou.

A situação ter-se-á repetido em Lisboa, em 2009, ano em que Kara Goucher venceu a meia-maratona da capital portuguesa. "Senti que o dedo dele estava a ir para onde não devia. Estava tão desconfortável", disse.

"É minha responsabilidade usar a minha voz e lutar pelos outros", vincou a ex-atleta, que admitiu um certo desconforto quando denunciou Alberto Salazar às autoridades: "Sinceramente, isso deixou-me um pouco triste porque sei o quanto ele ama este desporto. É a sua vida, mas no fim de contas percebi que ele não deve poder ser treinador".

Alberto Salazar já reagiu às declarações de Goucher. "Nunca abusei sexualmente da Sra. Goucher e nunca o faria. A acusação é profundamente ofensiva, repugnante e contrária às minhas crenças como marido, pai e católico", disse o antigo treinador, citado pela "ABC News".