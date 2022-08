Karim Benzema eleito jogador do ano para a UEFA

Os prémios da UEFA foram conhecidos esta quinta-feira, no dia em que se realizou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A UEFA revelou esta quinta-feira os vencedores do prémio de jogador/a e treinador/a do ano. Karim Benzema foi o grande vencedor, após uma época onde conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Alexia Putellas conquistou o prémio de jogadora do ano, depois de uma temporada de grande qualidade ao serviço do Barcelona, onde venceu todos os troféus em Espanha.

Jogador do ano: Karim Benzema

Treinador do ano: Carlo Ancelotti

Para o prémio de jogador do ano estavam nomeados Karim Benzema (Real Madrid), Courtois (Real Madrid) e De Bruyne (Manchester City). Os finalistas para treinador do ano eram Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Jurgen Klopp (Liverpool).

Jogadora do ano: Alexia Putellas

Treinadora do ano: Sarina Wiegman